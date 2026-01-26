Эксперт заявил о применении ВСУ западных «умных бомб» для ударов по России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют французские и американские корректируемые авиабомбы для нанесения ударов по территории России. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, это оружие представляет собой гибрид бомбы и крылатой ракеты, способный корректировать полет после сброса.

«ВСУ давно применяют и французские, и американские умные корректируемые бомбы. Когда их сбрасывают с самолета, они могут лететь дальше и корректироваться с помощью специальных крылышек. Такие бомбы наши военные сбивают каждую неделю», — сказал Дандыкин.

Эксперт отметил, что бомбы, как правило, сбрасываются с американских истребителей F-16, а также с советской авиатехники. Он подчеркнул, что аналогичное высокоточное оружие есть и у России, которое применяется более активно. По оценке Дандыкина, российские силы ПВО сбивают от пяти до восьми таких боеприпасов в неделю.

Прошедшим летом сообщалось, что украинское конструкторское бюро «Медоед» провело испытания адаптированной от России «умной» бомбы — фугасной авиабомбы ФАБ с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) весом 500 килограммов.

Ранее пленный ВСУ заявил о желании ударить авиабомбой по украинскому военкомату.