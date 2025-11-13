На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа «главная проблема» для военнослужащих ВСУ на поле боя

FT: операторы дронов «Рубикона» стали главной проблемой для ВСУ на фронте
Сергей Бобылев/РИА Новости

Представители центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» министерства обороны РФ стали «главной проблемой» для военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на украинского солдата Артема Карякина, принимающего участие в боевых действиях в районе Покровска (российское название — Красноармейск).

В статье говорится, что появление бойцов «Рубикона» спровоцировало «пугающие перемены» на фронте. ВСУ лишились одного из главных преимуществ в тактике использования дронов, при этом давление на украинские формирования существенно усилилось.

По данным издания, представители «Рубикона» используют современное оборудование и собственный парк беспилотников-разведчиков. С их помощью специалисты выявляют, отслеживают и ликвидируют операторов дронов ВСУ, не давая им шанса совершить собственную атаку.

«Легко заменить дрон, но трудно заменить оператора дрона», — отметил украинский военнослужащий, представившийся Дмитрием.

В свою очередь, Карякин выразил уверенность, что наличие в рядах Вооруженных сил РФ опытных операторов беспилотников стало одним из факторов, позволивших российским подразделениям прорваться в Покровск.

12 ноября советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский рассказал, что бойцы ВС РФ зачистили Красноармейск от украинских солдат на 90%. Остающиеся в городе военные ВСУ прячутся по подвалам городской застройки, подчеркнул он.

Ранее появилось видео массового ввода российских войск в Красноармейск.

СВО: последние новости
