Власти Кривого Рога сообщили о повреждениях объектов инфраструктуры в городе

Власти Кривого Рога в Днепропетровской области сообщили о повреждениях объектов городской инфраструктуры и отключениях электричества. Об этом написал в своем Telegram-канале глава горсовета обороны Александр Вилкул.

По его информации, без света остались около 10 тысяч абонентов. В связи с инцидентом в котельных будет снижена температура теплоносителя, а система водоканала частично перешла на работу от генераторов, что приведет к подаче воды с пониженным давлением.

16 января на Украине ввели режим ЧС в энергетике, в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в местном минэнерго. Самая тяжелая ситуация была в Киеве. Глава минэнерго страны Денис Шмыгаль сообщил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в правительственных зданиях.

На этом фоне мэр украинской столицы еще неделю назад призвал жителей Киева по возможности покинуть город. Киевляне, тем временем, начали «жарить кирпичи», чтобы согревать помещения, сообщил военкор Дмитрий Стешин. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинцам посоветовали согреваться вибраторами во время отключения отопления.