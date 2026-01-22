Размер шрифта
Армия

Командир ВСУ помог солдатам покинуть фронта в Днепропетровской области

Кимаковский: командир ВСУ тайно вывел с фронта солдат в Днепропетровской области
Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Командир одного из подразделений 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ, видя большие потери среди военных, помог солдатам тайно покинуть поле боя в районе Великомихайловки в Днепропетровской области. Об этом рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«67-я бригада ВСУ в Великомихайловке понесла большие потери от наших ФАБов. Из-за этого командир одного из подразделений втайне от командования вывел группу солдат», — рассказал он.

Кимаковский отметил, что командование бригады было против отхода своих военный с поля боя, несмотря на большие потери.

Накануне Минобороны сообщило, что бойцы «Центра» нанесли удары по формированиям трех других бригад Нацгвардии и восьми бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Белицкое, Артемовка, Торецкое, Новопавловка, Гришино и Удачное Донецкой народной республики (ДНР), а также Федоровское и Новоподгородное Днепропетровской области.

Ранее в Кривом Роге произошли взрывы.

