Сдавшийся в плен боец Вооруженных сил Украины Николай Хавтура рассказал, что в ВСУ мобилизуют людей, несмотря на наличие у них «белого билета» и эпилепсии. Видео с допросом солдата опубликовал ТАСС.

Стрелка-санитара 144-й отдельной стрелковой бригады ВСУ Хавтуру мобилизовали в августе 2023 года. Он рассказал, как утром шел на работу, как вдруг возле него остановился гражданский автомобиль, из которого вышли три человека в военной форме. Они представились сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования — украинский аналог военкомата) и начали угрожать полицией и штрафом, если он не поедет с ними. В итоге его забрали для проверки документов.

«У меня был «белый билет», но они его выбросили и сказали: «Ты годен к службе»», — рассказал мужчина.

Он отметил, что уже два раза лежал в медицинском учреждении и ему давали отсрочку от службы в ВСУ из-за того, что он является ограниченно годным к службе. Однако в этот раз в ТЦК документ выкинули и признали его годным к службе, объясняя тем, что «в стране война».

По словам Хавтуры, сотрудники ТЦК трое суток держали его в здании военкомата, а затем сразу отправили в воинскую часть в Николаевской области. Там он пробыл недолго, так как ВСУ нужно было новое «пушечное мясо».

«Гребут всех подряд. Инвалидов, третьей группы берут. Потому что некому. Во-вторых, никто не хочет воевать», — заключил военный.

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