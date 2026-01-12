Бывший наемник из Нидерландов по имени Хендрик заявил, что командование полка Вооруженных сил Украины, в котором он служил, каждое утро использовало нацистское приветствие. Об этом он рассказал изданию De Telegraaf.

По словам мужчины, подобные действия вызывали у него резкое неприятие, и он не хотел иметь с этим ничего общего. Хендрик отметил, что не был единственным, кого возмущала такая практика. Как утверждает экс-наемник, несколько других иностранных бойцов также решили покинуть подразделение, поскольку наблюдали аналогичное поведение командования.

По Хендрика, он осознает, что после случившегося ему больше нет места на Украине.

До этого стало известно, что решение командования ВСУ перевести бойцов иностранного легиона в штурмовые подразделения спровоцировало бунт среди наемников. Иностранные военнослужащие получали высокое денежное довольствие за службу в тыловых районах, однако теперь их жизни оказываются под прямой угрозой.

Ранее украинский пленный рассказал о колумбийских женщинах в рядах ВСУ.