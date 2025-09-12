На Украине 200 уклонистов прикрывались работой в вузе, чтобы не ходить в армию

В Киеве, чтобы избежать мобилизации, 200 человек решили стать преподавателями вузов, которые существовали только на бумаге. Об этом заявила пресс-служба службы безопасности Украины (СБУ), передает РИА Новости.

По данным ведомства, чтобы сделать бронь от призыва, уклонистов оформляли преподавателями несуществующих вузов. Для этого фигуранты истории зарегистрировали восемь частных лицеев, получив лицензии на это от властей города. Однако учебные заведения существовали только на бумаге.

«СБУ задержала дельцов, которые оформляли уклонистов «преподавателями» несуществующих лицеев, чтобы сделать им бронь от призыва», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спецслужбы.

Чтобы стать таким «преподавателем» и получить бронь от службы, надо было заплатить $3 тыс. Отмечается, что организатор данной схемы на полученные доходы купил себе автомобиль премиум-класса и элитные апартаменты в центре Киева.

В рамках этого дела задержаны бухгалтер «фирмы» и один из директоров «бумажных» лицеев. Все они могут лишиться свободы на срок до восьми лет.

Последнее время на Украине экстренно мобилизуют граждан. Так, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев назвал «охотой на людей» план властей Украины по новой срочной мобилизации граждан. Он обратил внимание, что только в одной Одесской области хотят мобилизовать 18 тыс. человек. По мнению координатора подполья, это число — всего лишь политическая манипуляция.

Ранее СМИ сообщили о начале подготовки к мобилизации женщин на Украине.