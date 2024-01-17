В России могут ввести обязательную геномную регистрацию родственников пропавших без вести

В феврале Государственная дума РФ может рассмотреть законопроект об обязательной геномной регистрации близких родственников людей, пропавших без вести. Как пишет газета «Известия», законодательная новелла уже была одобрена в первом чтении в конце прошлого года, а инициативу внесло правительство в октябре.

Предложенное изменение закона заключается в дополнении пункта 5 части 1 статьи 7 Федерального закона «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации», который определяет перечень лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации, для включения близких родственников пропавших людей.

Глава комитета Государственной думы по безопасности Василий Пискарев назвал инициативу очень важной, поскольку по состоянию на 1 января 2023 года в России находились в розыске почти 28 тыс. человек, пропавших без вести, в том числе 960 несовершеннолетних.

Процедуры геномной регистрации уже используются во многих странах мира для идентификации жертв катастроф, бедствий и преступлений.

Создание базы данных генетических профилей может значительно ускорить процесс опознания тел пропавших без вести лиц, что особенно важно в случаях, когда тела были повреждены или обнаружены через долгое время после кончины и другие методы идентификации становятся невозможными.

Геномная информация должна храниться до установления местонахождения пропавшего, но не более 70 лет.

25 января прошлого года Госдума приняла закон о сборе геномной информации осужденных и подозреваемых.

Ранее в Госдуме назвали неконституционным отправление на геномную экспертизу всех в России.