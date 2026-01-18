Размер шрифта
«Азовец» рассказал, что расстрелял жительницу Мариуполя за ее слова о ВСУ

РИА Новости: «азовец» признался в расстреле жительницы Мариуполя, ругавшей ВСУ
Gleb Garanich/Reuters

Боевик батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), приговоренный к 23 годам колонии, признался в расправе над жительницей Мариуполя в 2022 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Установлено, что в марте 2022 года Богдан Белинов находился в Мариуполе и в один из дней расстрелял из автомата женщину, которая шла по улице. По его словам, мирная жительница, увидев ВСУ, закричала: «Что вы тут делаете, из-за вас война идет, уходите отсюда». После она, как утверждал Белинов, пригрозила «азовцам» раскрыть их позиции российским военнослужащим.

«Испугавшись слов женщины <…> [командир] приказал [Белинову] произвести в нее выстрел на поражение», — говорится в судебных материалах.

В сентябре 2025 года боевик был осужден за расправу и жестокое обращение с гражданским населением. В судебных материалах говорится, что мужчина полностью признал свою вину и раскаялся.

До этого президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале фотографии с военнослужащими 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины «Рубеж», на форме которых видна символика, похожая на нацистскую. На снимках можно разглядеть нашивки с изображением, напоминающим две молнии, а также знамя с элементами, напоминающими свастику.

Ранее Захарова напомнила о тактике Запада, когда речь идет о зверствах Киева.

