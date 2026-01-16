Размер шрифта
Военный эксперт оценил шансы Европы на создание аналога «Орешника»

Военэксперт Литовкин: Европа не в состоянии создать аналог ракеты «Орешник»
Министерство обороны РФ/РИА Новости

У Европы нет гиперзвуковых технологий, поэтому она не в состоянии создать аналог новейшего российского ракетного комплекса «Орешник». Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости иметь собственное гиперзвуковое оружие средней дальности.

Эксперт напомнил, что даже США находятся на начальном этапе разработки подобных технологий.

«Американские ракеты летают со скоростью до 6 махов — это рубеж гиперзвуковой скорости, дальше уже гиперзвук. Франция, Великобритания, Германия, Италия никогда даже подобного не демонстрировали. Пока у них не будет хотя бы таких ракет, говорить о том, что они могут что-то создать, подобное «Орешнику» — с одной стороны, популизм, а с другой — болтовня», — сказал Литовкин.

Накануне Макрон, выступая перед военнослужащими на авиабазе Истр, заявил, что Франция и Европа в целом должны создать аналог «Орешника».

По его словам, Париж планирует в 2027 году увеличить военный бюджет до €64 млрд. Также президент республики подчеркнул, что европейская система ПВО эффективнее американского Patriot.

Ранее во Франции заявили о желании Макрона воевать с Россией.

