Герой известного мема «Полтавский поджигатель» пополнил ряды ВСУ

Герой известного мема, получившего в народе название «Полтавский поджигатель», сообщил, что мобилизовался в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Житель Полтавы Виталий Чепурко прославился в 2010 году после серии поджогов дверей многоэтажек. На видео, распространившемся в сети, он признался, что ему нравится поджигать, за что в итоге и получил свое прозвище «Полтавский поджигатель».

«Мне нравится, как оно горит, как люди суетятся, пожарки приезжают», — сказал мужчина.

В новом видео Чепурко обыграл старую фразу, отметив, что «теперь будет поджигать на фронте».

В ноябре 2022 года Telegram-канал SHOT со ссылкой на украинские паблики сообщал, что в зоне боевых действий не выжил автор знаменитого видео, которое стало интернет-мемом «Ярiк бачок потiк» («Ярик, бачок потек»). Тогда уточнялось, что мужчина, получил травмы, несовместимые с жизнью, участвуя в вооруженном конфликте против РФ. Его товарищ по ролику Толик на тот момент продолжал воевать.

«Ярік, бачок потік» — это фраза из вирусного видео 2015 года, в котором два сельских парня — Ярик и Толик — едут по деревне на подержанных «Жигулях». Автомобиль вылетает с дороги, и Толик констатирует, что бензобак протек, и нужно поскорее выбираться из авто. Пока Ярик управлял авто, Толик снимал на телефон и беспрерывно говорил: например, советовал прохожему сменить прическу, собирался к девушке и прочее.

