В СК заявили о завершении расследования атаки на Ил-76 с пленными ВСУ

СК: завершено расследование дела об атаке на Ил-76 с украинскими военнопленными

Следственный комитет России завершил расследование дела об атаке на российский Ил-76 с украинскими военнопленными в январе 2024 года. Об этом сообщили в ведомстве, его цитирует ТАСС.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении командира 138-й зенитно-ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана, заочно обвиняемого в совершении теракта», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что Дзяман в 2024 году отдал приказ сбить над Белгородской областью самолет Ил-76М ВКС России, на борту которого находились 65 украинских военнопленных.

Согласно результатам экспертизы, для атаки по самолету использовался американский комплекс ПВО Patriot. В ведомстве добавили, что Дзяман объявлен в международный розыск.

24 января 2024 года в районе поселка Яблоново в Белгородской области был сбит российский военно-транспортный самолет Ил-76. Он должен был перевезти украинских военнопленных в Белгород для последующего обмена. По данным Минобороны РФ, всего на борту находились 65 бойцов ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. В СК ранее сообщили, что украинское командование знало о нахождении на борту военнопленных ВСУ, однако все равно отдало приказ нанести удар по самолету.

