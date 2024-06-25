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В СК рассказали о состоянии самолета Ил-76 в момент атаки ВСУ

СК РФ: российский самолет Ил-76 в момент атаки ВСУ был в исправном состоянии

Российский самолет Ил-76 в момент атаки со стороны ВСУ в январе в Белгородской области находился в технически исправном состоянии, все системы работали штатно. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

В ведомстве подчеркнули, что исправное состояние самолета было подтверждено данными расшифровки бортового самописца.

25 июня Следственный комитет РФ нашел доказательства того, что Вооруженные силы Украины причастны к сбитию Ил-76, перевозившего украинских военнопленных. По данным Следкома, руководство главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины и ВСУ знало, что 24 января самолет будет перевозить 65 пленных солдат, однако все равно отдало приказ нанести удар по самолету.

На месте крушения Ил-76 были найдены фрагменты ракеты Patriot.

24 января 2024 года в районе поселка Яблоново в Белгородской области был сбит российский военно-транспортный самолет Ил-76. Он должен был перевезти украинских военнопленных в Белгород для последующего обмена. По данным Минобороны РФ, всего на борту находились 65 бойцов ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Ранее в США испугались российского ответа за удар по Севастополю.

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