В США рассказали о преимуществах российских дронов

Летальность российских беспилотных летательных аппаратов типа камикадзе «Ланцет» усилилась в несколько раз. Об этом написал обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Питер Сучиу.

Журналист отмечает, что новые усовершенствования дронов фактически удваивают их длительность полета в небе, значительно расширяя дальность их действия.

Модернизированные варианты беспилотников 51Э, 51Э-ИК, 52Э и 52Э-ИК, недавно продемонстрированные ведущим российским разработчиком и производителем БПЛА ZALA, обладают вдвое большей продолжительностью полета, по сравнению с первыми моделями, говорится в статье.

Сучиу продолжает, что новые модели превратили «Ланцеты» в еще более летальные аппараты, что вместе с их относительно недорогой стоимостью представляет большую опасность в качестве фактора, повышающего успех Вооруженных сил России на поле боя в современных реалиях.

Ранее комплексы «Ланцет» поразили более 500 танков ВСУ.