Пленный боец ВСУ заявил, как его обманом отправили на фронт

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Шакура заявил, что украинское командование обманом направило его в зону боевых действий. Соответствующее видео опубликовало Министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что Шакура попал в плен к подразделениям российской группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении.

По словам военнопленного, перед отправкой на фронт командиры уверяли его, что ему не придется участвовать в боевых действиях. Однако, оказавшись на передовой, он понял, что реальность оказалась совершенно иной и от него требовали выполнять боевые задачи наравне с другими.

Шакура также рассказал, что долгое время находился на одной позиции без ротации. По его утверждению, он вместе с сослуживцами провел на наблюдательном пункте более четырех месяцев и неоднократно обращался к командованию с просьбами о замене. Однако ему отвечали, что ротации не будет.

Кроме того, пленный заявил о больших потерях в рядах ВСУ. По его словам, ликвидированных часто не эвакуируют и нередко оформляют как пропавших без вести. Он утверждает, что таким образом командование якобы избегает выплаты компенсаций родственникам. По словам Шакуры, он лично слышал разговоры на пункте постоянной дислокации, где обсуждалось оформление павших солдат как пропавших без вести, поскольку в таком случае выплаты не предусмотрены.

Ранее в России назвали число дезертиров в ВСУ.