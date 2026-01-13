В Днепропетровской области ликвидировали колумбийского военного, принимавшего участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«В наших руках оказался загранпаспорт наемника, который был ликвидирован в Днепропетровской области. Он из Колумбии, 1976 года рождения, звали его Ariza Castrillo Alexander. Паспорт был выдан в июне 2023 года. А спустя месяц в нем уже была единственная отметка о пересечении границы с Польшей», — сказали силовики.

В силовых структурах добавили, что при военнослужащем обнаружили военный билет. Он служил в колумбийской армии в батальоне ПВО, уточнили силовики.

В ночь на 13 января в силовых структурах заявили, что с начала проведения специальной военной операции (СВО) было ликвидировано более 700 воевавших на украинской стороне наемников из Колумбии. По их данным, с конца февраля 2022 года в зоне СВО уничтожено как минимум 750 колумбийских военных из состава ВСУ.

