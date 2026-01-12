Размер шрифта
Почти 80 БПЛА атаковали Россию за три часа

Силы ПВО сбили 78 дронов над семью регионами РФ, Азовским и Черным морями
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за три часа уничтожили над семью регионами страны, Азовским и Черным морями 78 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 20:00 до 23:00. Над Крымом нейтрализовали 36 дронов, в небе Орловской области — 14, в Липецкой области — восемь, над акваториями Азовского и Черного морей — по шесть БПЛА, в Тульской области сбили четыре дрона, в Брянской — два, а в Воронежской и Ростовской — по одному.

До этого Минобороны РФ заявило, что целью российского комплекса «Орешник» во Львовской области Украины при ударе 9 января был авиаремонтный завод. По информации ведомства, были поражены производственные цеха, складские помещения с БПЛА и инфраструктура аэродрома предприятия. Мэр Львова не стал раскрывать точное место удара, однако признал, что один из объектов критической инфраструктуры получил «ужасные повреждения». На этом фоне в НАТО выразили мнение, что Россия с помощью «Орешника» хочет заставить альянс прекратить поддерживать Украину.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил, почему Украина не может сбить «Орешник».

