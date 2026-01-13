Размер шрифта
Стало известно, что США замаскировали самолет для операции на Карибах

NYT: США атаковали корабль на Карибах с помощью замаскированного самолета
Вооруженные силы США во время первого удара по судну из Венесуэлы использовали секретный самолет, замаскированный под гражданский. Об этом сообщают The New York Times и The Washington Post, чиновники, проинформированные по этому вопросу.

По их словам, боеприпасы находились не на виду под крыльями, а внутри фюзеляжа воздушного судна. Самолет был не серого цвета и на нем отсутствовали военные опознавательные знаки. Речь идет об ударе по кораблю 2 сентября 2025 года.

Журналисты отмечают, что в начале сентября пользователи Reddit публиковали фотографию, на которой был, предположительно, один из модифицированных военных самолетов Boeing 737, окрашенный в белый цвет с синей полосой и без военной маркировки. Его заметили в аэропорту Сент-Круа на Виргинских островах.

По данным NYT, военные США используют несколько самолетов, построенных на гражданских шасси, включая усовершенствованные Boeing 737 и турбовинтовые самолеты Cessna, которые способны запускать боеприпасы из внутренних отсеков.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Ранее посол России в Венесуэле рассказал об условиях Мадуро в тюрьме.

