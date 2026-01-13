Стало известно, что США замаскировали самолет для операции на Карибах

Вооруженные силы США во время первого удара по судну из Венесуэлы использовали секретный самолет, замаскированный под гражданский. Об этом сообщают The New York Times и The Washington Post, чиновники, проинформированные по этому вопросу.

По их словам, боеприпасы находились не на виду под крыльями, а внутри фюзеляжа воздушного судна. Самолет был не серого цвета и на нем отсутствовали военные опознавательные знаки. Речь идет об ударе по кораблю 2 сентября 2025 года.

Журналисты отмечают, что в начале сентября пользователи Reddit публиковали фотографию, на которой был, предположительно, один из модифицированных военных самолетов Boeing 737, окрашенный в белый цвет с синей полосой и без военной маркировки. Его заметили в аэропорту Сент-Круа на Виргинских островах.

По данным NYT, военные США используют несколько самолетов, построенных на гражданских шасси, включая усовершенствованные Boeing 737 и турбовинтовые самолеты Cessna, которые способны запускать боеприпасы из внутренних отсеков.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

