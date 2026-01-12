Представители США, Египта, Катара и Турции обсудили план по урегулированию в Газе

Официальные представители США, Египта, Катара и Турции обсудили подготовку к реализации второго этапа плана о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в МИД Турции.

«Министр иностранных дел Фидан сегодня принял участие в онлайн-встрече, на которой обсуждались вопросы подготовки ко второму этапу мирного плана по Газе. Она стала продолжением встречи, состоявшейся в конце декабря в Майами», — говорится в сообщении.

7 декабря прошлого года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньях заявил, что первая часть мирного плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа уже практически реализована. По словам главы еврейского правительства, после возвращения последнего заложника начнется второй этап, в рамках которого пройдет разоружение ХАМАС и демилитаризация анклава.

13 октября 2025 года Трамп объявил об окончании конфликта в секторе Газа. При этом позднее он пригрозил тем, что Армия обороны Израиля возобновит операцию в регионе, если радикальное палестинское движение ХАМАС откажется разоружиться.

Ранее в ХАМАС заявили о готовности «заморозить» свой арсенал.