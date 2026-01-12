Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Развожаев объявил о воздушной тревоге в Севастополе
Oleksii Holikov/Shutterstock

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале о воздушной тревоге в городе.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он.

В связи с воздушной тревогой Дирекция по развитию городской дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя объявила, что морской и наземный общественный транспорт прекращают движение.

Утром 12 января Развожаев рассказал, что за минувший вечер и ночь Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды пытались атаковать Севастополь. Отмечается, что в общей сложности силы противовоздушной обороны и Черноморского флота сбили четыре беспилотника над городом.

В районе Балаклавы осколками повреждено два окна в двух многоквартирных жилых домах и посечена стена фасада дома. Там же на территории детского сада обнаружены мелкие осколки от сбитого дрона, само здание не повреждено.

Ранее в ЛНР в результате атаки беспилотника пострадали газовщики.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27601843_rnd_6",
    "video_id": "record::7297f606-c534-4d00-a09d-ef24b7d78571"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+