В Херсонской области уничтожили ангар ВСУ

ТАСС: ВС РФ уничтожили ангар с техникой и боеприпасами ВСУ в Херсонской области
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие поразили ангар Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оператора расчета беспилотников Вооруженных сил РФ с позывным «Штиль».

По его словам, оператор дрона «Орлан-30» из 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки российских войск «Днепр» обнаружил украинскую самоходную установку на правом берегу реки.

«Мы проследили, как она заехала в ангар. В тот же момент по ней отработала наша артиллерия. С первого выстрела было попадание в ангар», — рассказал мужчина.

Он отметил, что в ангаре произошли взрывы с последующими возгораниями. Как сказал «Штиль», здесь могла находиться не только самоходная установка, но и боеприпасы.

Детонация хранившихся в ангаре боеприпасов и пожар продолжались более шести часов. Оператор расчета беспилотников подчеркнул, что заданная цель была успешно уничтожена.

11 января министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны поразили объекты энергетики и инфраструктуры на Украине, использовавшиеся в интересах ВСУ. Также ударам подверглись предприятие военно-промышленного комплекса, пункты временной дислокации украинских солдат и иностранных наемников в 149 районах.

Ранее в зоне боевых действий сняли на видео, как российские «Охотники» выжгли технику ВСУ.

