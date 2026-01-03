Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

«Герани» научились отгонять дроны-перехватчики ВСУ

РГ: российские дроны оснастили инфракрасными прожекторами для борьбы с ВСУ
Кадр видео: Telegram-канал «Осведомитель»

На российские ударные беспилотники семейства «Герань» стали устанавливать инфракрасные прожекторы для ослепления зенитных FPV-дронов вооруженных сил Украины (ВСУ). Небольшие, но мощные светильники крепят на килях по бокам БПЛА, они обращены назад, так как «Герани» работают в основном в темное время суток, пишет «Российская газета» (РГ).

Как пишет издание, в темноте украинские дроны-перехватчики ищут цели с помощью тепловизора, поэтому их «привлекает самая горячая часть дрона, двигатель, расположенный в хвостовой части». Когда зенитный FPV-дрон подлетает близко к «Герани», то срабатывает мощная вспышка инфракрасного излучения, которая срывает не только наведение беспилотника, но и может вывести из строя его датчики.

В конце декабря «Уралдронзавод» отправил первую партию — около ста штук — тяжелых боевых беспилотных летательных аппаратов «Бердыш» российским военным в зону спецоперации. Уточняется, что дрон подтвердил свою надежность и летные характеристики на полигонных испытаниях. Тяжелые дроны могут обеспечить поставку боеприпасов, провизии и воды передовым отрядам.

Ранее ВС России начали использовать «Веревки» для уничтожения дронов ВСУ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27552043_rnd_7",
    "video_id": "record::5e327dad-d731-4b05-ae5f-894170a9a613"
}
 
Теперь вы знаете
Гостинг «по-тихому»: неочевидные признаки того, что с вами хотят перестать общаться навсегда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+