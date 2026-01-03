«Герани» научились отгонять дроны-перехватчики ВСУ

На российские ударные беспилотники семейства «Герань» стали устанавливать инфракрасные прожекторы для ослепления зенитных FPV-дронов вооруженных сил Украины (ВСУ). Небольшие, но мощные светильники крепят на килях по бокам БПЛА, они обращены назад, так как «Герани» работают в основном в темное время суток, пишет «Российская газета» (РГ).

Как пишет издание, в темноте украинские дроны-перехватчики ищут цели с помощью тепловизора, поэтому их «привлекает самая горячая часть дрона, двигатель, расположенный в хвостовой части». Когда зенитный FPV-дрон подлетает близко к «Герани», то срабатывает мощная вспышка инфракрасного излучения, которая срывает не только наведение беспилотника, но и может вывести из строя его датчики.

В конце декабря «Уралдронзавод» отправил первую партию — около ста штук — тяжелых боевых беспилотных летательных аппаратов «Бердыш» российским военным в зону спецоперации. Уточняется, что дрон подтвердил свою надежность и летные характеристики на полигонных испытаниях. Тяжелые дроны могут обеспечить поставку боеприпасов, провизии и воды передовым отрядам.

Ранее ВС России начали использовать «Веревки» для уничтожения дронов ВСУ.