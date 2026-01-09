Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Российские войска провели эвакуацию всего гражданского населения из Грабовского

Минобороны: российские бойцы эвакуировали из Грабовского всех мирных жителей
Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащие группировки войск «Север» провели эвакуацию мирного населения из Грабовского Сумской области. Об этом сообщает министерство обороны России.

Бойцы штурмового отряда 34-й отдельной гвардейской горной мотострелковой бригады обнаружили мирных граждан в подвалах уцелевших домов и помогли им продуктами и медикаментами. Когда украинские войска стали активно обстреливать Грабовское, людей эвакуировали.

Для безопасного выхода мирного населения российские военные использовали погодные условия и рельеф местности, а специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) создали коридор безопасности, нейтрализовав беспилотники противника.

В настоящее время все жители Грабовского эвакуированы из опасного района и доставлены в пункт временного размещения, где им оказывается вся необходимая помощь.

5 января сообщалось, что группировка российских войск «Север» взяла под контроль населенный пункт Грабовское.

Ранее в Генштабе ВС РФ заявили о росте темпов расширения полосы безопасности. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27582313_rnd_1",
    "video_id": "record::ea804e09-04c6-4d92-9c9a-d2c0c90fd048"
}
 
Теперь вы знаете
Штраф за провоз ребенка без автокресла повысили до 200 тыс. Почему и как выбрать идеальное
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+