Минобороны: российские бойцы эвакуировали из Грабовского всех мирных жителей

Военнослужащие группировки войск «Север» провели эвакуацию мирного населения из Грабовского Сумской области. Об этом сообщает министерство обороны России.

Бойцы штурмового отряда 34-й отдельной гвардейской горной мотострелковой бригады обнаружили мирных граждан в подвалах уцелевших домов и помогли им продуктами и медикаментами. Когда украинские войска стали активно обстреливать Грабовское, людей эвакуировали.

Для безопасного выхода мирного населения российские военные использовали погодные условия и рельеф местности, а специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) создали коридор безопасности, нейтрализовав беспилотники противника.

В настоящее время все жители Грабовского эвакуированы из опасного района и доставлены в пункт временного размещения, где им оказывается вся необходимая помощь.

5 января сообщалось, что группировка российских войск «Север» взяла под контроль населенный пункт Грабовское.

Ранее в Генштабе ВС РФ заявили о росте темпов расширения полосы безопасности.