Стало известно, что США разместили в Европе сотню модифицированных ядерных бомб

Соединенные Штаты разместили около 100 модернизированных тактических ядерных авиабомб B61 в версии B61-12 на шести авиабазах в Европе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Бюллетеня ученых-атомщиков и Федерации американских ученых.

Отмечается, что по 10-15 бомб разместили на авиабазах в Германии, Бельгии, Нидерландах и Италии. Еще по 20-30 бомб размещено на авиабазах Авиано в Италии и Инджирлик в Турции.

Авиабомбы B61 могут переносить тактические истребители F-35A, F-15E, F-16 и Tornado. Снаряды оснащены новым хвостовым оперением, которое делает их более управляемыми, позволяя не спускать бомбу с парашюта, а сбрасывать с самолета, летящего на большой высоте. После этого бомба планирует в сторону цели, в случае необходимости «подруливая» к ней.

В ноябре 2025 года газета The New York Times писала, что глава Национального агентства Соединенных Штатов по ядерной безопасности (NNSA) Брэндон Уильямс приказал усилить контроль за утечками секретных данных из структур в сфере ядерных вооружений.

Уильямс «приказал подчиненным усилить бдительность в отношении утечек секретной информации», отметив необходимость «сохранить секреты, обеспечивающие мощь оружия».

Ранее США заявили о планах модернизировать ядерный арсенал.