Жителей Воронежа предупредили об угрозе удара БПЛА

Гусев: угроза непосредственного удара БПЛА объявлена в Воронеже
Naypong Studio/Shutterstock/FOTODOM

Тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА объявлена в Воронеже. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Через некоторое время он отметил, что атака БПЛА угрожает жителям Острогожского и Лискинского районов, где включены системы оповещения.

Гусев призвал воронежцев зайти в помещение и отойти от окон.

6 января сбитый дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал на железнодорожные пути в Воронежской области, что привело к задержке нескольких поездов. Также в регионе был незначительно поврежден инфраструктурный объект. По словам Гусева, минувшей ночью в двух районах было уничтожено и подавлено несколько украинских беспилотников.

До этого стало известно, что средства противовоздушной обороны за неделю перехватили и уничтожили 1548 украинских беспилотников над территорией России. Больше всего дронов были сбиты 2 января — 435 единиц, при этом 31 декабря — 371. В основном БПЛА уничтожались над европейской частью России.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

