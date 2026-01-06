Размер шрифта
На Кубани объявили сразу два вида воздушной опасности

В Краснодарском крае объявили ракетную и беспилотную опасность
На территории Краснодарского края объявлены ракетная и беспилотная опасность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию в приложении МЧС России.

В МЧС отметили, что на Кубани существует угроза падения ракет и беспилотных летательных аппаратов.

До этого в Ельце, а также четырех муниципальных округах Липецкой области (Елецком, Долгоруковском, Становлянском, Измалковском) объявили красный уровень «Угроза атаки БПЛА».

Такой сигнал предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВС России начали использовать «Веревки» для уничтожения дронов ВСУ.

