В Ельце объявили угрозу атаки БПЛА

Артамонов: в Ельце и четырех округах объявлена угроза атаки БПЛА
В Ельце, а также четырех муниципальных округах Липецкой области объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА». Об этом заявил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА» для г. Елец, Елецкого МО, Долгоруковского МО, Становлянского МО, Измалковского МО», — написал Артамонов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Некоторые регионы делят уровни опасности на цвета — красный и желтый, где первый означает чрезвычайную опасность, а второй — потенциальную. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

Ранее ВС России начали использовать «Веревки» для уничтожения дронов ВСУ.

