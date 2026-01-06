Трамп рассказал об убитых кубинцах при захвате президента Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро были убиты в основном кубинцы. Трансляцию его выступления ведет C-Span.

По его словам, с американской стороны никто не погиб, однако на другой стороне жертвы были.

«Это было удивительно. Подумайте, никто не был убит, а с другой стороны, много людей погибло. К сожалению, я скажу так: солдаты, в основном кубинские солдаты. Они знали, что мы идем. Они были защищены, наши парни — нет. Наши парни выпрыгивали из вертолетов», — сказал Трамп.

3 января Вашингтон атаковал Венесуэлу и захватил президента Николаса Мадуро вместе с первой леди. 5 января 2026 года его начали судить за руководство наркокартелем и другие преступления, однако разбирательство по существу дело еще не стартовало.

На данный момент обязанности президента Венесуэлы исполняет вице-президент Делси Родригес. При этом намерение управлять Венесуэлой высказывали США, а президент США Дональд Трамп назвал себя главной фигурой в руководстве страной.

Ранее в конгрессе призвали инициировать процедуру импичмента Трампу из-за операции в Венесуэле.