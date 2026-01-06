В США рассказали о модернизации БПЛА «Герань» ракетами от ПЗРК

War Zone: РФ оснащает БПЛА «Герань» ракетами от ПЗРК для ударов по авиации ВСУ

Российские беспилотники «Герань» начали оснащать переносными зенитными ракетными комплексами, что подтверждают фото с территории Украины. Об этом пишет американское издание The War Zone.

По данным издания, в Черниговской области был обнаружен дрон «Герань», на верхней части которого установлен переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК). Аппарат также оборудован камерой и радиомодемом для дистанционного управления. На корпусе пусковой установки видна маркировка «9К333», что указывает на применение ракет ПЗРК «Верба», хотя ранее сообщалось об использовании «Иглы-С», отмечается в материале.

Автор пишет, что оба типа ПЗРК предназначены для поражения воздушных целей на дальности до шести километров, однако «Верба» оснащена более современным многоспектральным головным искателем. Ракета крепится в стандартной пусковой трубе без дополнительных адаптеров. Ракета ПЗРК весит около 18 кг и оказывает меньшее влияние на летные характеристики дрона по сравнению с авиационной ракетой Р-60.

Эксперты полагают, что такая модификация дает «Гераням» возможность наносить удары по вертолетам и низколетящим самолетам Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом эффективность применения ПЗРК ограничена необходимостью визуального захвата цели и ручного пуска ракеты оператором, указывают специалисты.

4 января украинское издание «Страна.UA» сообщило, что на российском ударном дроне типа «Шахед» был впервые зафиксирован ПЗРК.

