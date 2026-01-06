Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

В США рассказали о модернизации БПЛА «Герань» ракетами от ПЗРК

War Zone: РФ оснащает БПЛА «Герань» ракетами от ПЗРК для ударов по авиации ВСУ
Telegram-канал «Политика Страны»

Российские беспилотники «Герань» начали оснащать переносными зенитными ракетными комплексами, что подтверждают фото с территории Украины. Об этом пишет американское издание The War Zone.

По данным издания, в Черниговской области был обнаружен дрон «Герань», на верхней части которого установлен переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК). Аппарат также оборудован камерой и радиомодемом для дистанционного управления. На корпусе пусковой установки видна маркировка «9К333», что указывает на применение ракет ПЗРК «Верба», хотя ранее сообщалось об использовании «Иглы-С», отмечается в материале.

Автор пишет, что оба типа ПЗРК предназначены для поражения воздушных целей на дальности до шести километров, однако «Верба» оснащена более современным многоспектральным головным искателем. Ракета крепится в стандартной пусковой трубе без дополнительных адаптеров. Ракета ПЗРК весит около 18 кг и оказывает меньшее влияние на летные характеристики дрона по сравнению с авиационной ракетой Р-60.

Эксперты полагают, что такая модификация дает «Гераням» возможность наносить удары по вертолетам и низколетящим самолетам Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом эффективность применения ПЗРК ограничена необходимостью визуального захвата цели и ручного пуска ракеты оператором, указывают специалисты.

4 января украинское издание «Страна.UA» сообщило, что на российском ударном дроне типа «Шахед» был впервые зафиксирован ПЗРК.

Ранее на Украине оценили возможности России по производству «Шахедов».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27570271_rnd_2",
    "video_id": "record::0a32055c-741c-4593-97f3-3a5e9d033ece"
}
 
Теперь вы знаете
Платить детям — зло или залог их будущего богатства? Плюсы и минусы денежной мотивации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+