На российском ударном дроне обнаружили переносной зенитно-ракетный комплекс

На российском БПЛА «Шахед» обнаружили переносной ЗРК для борьбы с авиацией
Telegram-канал «Политика Страны»

На российском ударном дроне типа «Шахед» был впервые зафиксирован переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК). Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на эксперта в области радиотехнологий Сергея Бескрестнова (позывной Флеш).

Бескрестнов предполагает, что установка данного комплекса на беспилотник осуществлена российскими военными с целью защиты от авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

ПЗРК предназначены для уничтожения воздушных целей, летящих на малых высотах, таких как беспилотные аппараты, вертолеты, самолеты и крылатые ракеты.

Отмечается, что зенитно-ракетных комплексах могут использоваться боеприпасы с тепловыми головками самонаведения, лазерным наведением, а также системы ручного управления.

До этого в США сообщили, что оборону воздушного пространства Украины обеспечивают пять ключевых типов боевых самолетов, стоящих на вооружении ВСУ. В этот список входят F-16, Mirage 2000, МиГ-29, Су-27 и Су-25.

В ноябре прошлого года украинская армия пополнилась новейшими британскими зенитными системами Terrahawk Paladin, предназначенными для борьбы с ударными беспилотниками различных модификаций. В украинских войсках эти установки уже получили неофициальное прозвище «истребители «Шахедов». Военный аналитик «Газеты.Ru», полковник запаса Михаил Ходаренок, провел анализ этого вооружения, чтобы выяснить его особенности и принцип действия.

Ранее на Украине оценили возможности России по производству «Шахедов».

