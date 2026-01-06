Размер шрифта
ВСУ за неделю почти 800 раз атаковали Алешкинский округ Херсонской области

Хоменко: ВСУ за неделю нанесли 769 ударов по Алешкинскому округу
Telegram-канал «Руслан Хоменко»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти 800 раз атаковали беспилотниками и артиллерией Алешкинский округ Херсонской области. Об этом сообщил глава округа Руслан Хоменко в своем Telegram-канале.

По его словам, за период с 27 декабря 2025 года по 3 января 2026 года украинские военные нанесли 769 ударов по Алешкинскому округу. 1 января в результате атаки ВСУ были ранены три человека, одного ребенка не удалось спасти.

«По Алешкам зафиксировано 436 попаданий ствольной и минометной артиллерии. Дронами нанесено не менее 333 ударов по Алешкам, Костогрызово, Тарасовке, Виноградово, Брилевке, Новой Маячке и Великим Копаням», — написал он.

В частности, под удар ВСУ попали вышки связи, школа в Великих Копанях, гражданские автомобили и дома мирных жителей.

В новогоднюю ночь украинские беспилотники атаковали кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области, в результате чего пострадали более 60 человек. Губернатор Владимир Сальдо рассказал, что удар нанесли три дрона, один из них «был с зажигательной смесью». Начался мощный пожар, который удалось потушить только к утру. Сальдо назвал произошедшее «целенаправленным ударом беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год». Российские политики и общественные деятели осудили атаку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее ВСУ атаковали здание детского сада «Искорка» в Херсонской области.

