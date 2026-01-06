Размер шрифта
Зеленский назвал генерала СБУ одним из организаторов «наиболее значимых» ударов по России

Зеленский: генерал СБУ Килимник организовывает наиболее весомые удары по России
Президент Украины Владимир Зеленский назвал Бригадный генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Денис Килимник является одним из организаторов «наиболее значимых ударов» по России. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

В сообщении говорится, что Зеленский провел встречу с первым заместителем руководителя Центра специальных операций «А» СБУ.

«Он один из тех, кто организует наиболее весомые удары», — написал президент Украины о Денисе Килимнике.

В ночь на 1 января в результате удара беспилотников по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области пострадали более 60 человек. Губернатор Владимир Сальдо рассказал, что удар нанесли три дрона, один из них «был с зажигательной смесью». Начался мощный пожар, который удалось потушить только к утру. Сальдо назвал произошедшее «целенаправленным ударом беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год». Российские политики и общественные деятели осудили атаку, а СК возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее стало известно о личном участии Зеленского в планировании атак на резиденцию президента России Владимира Путина. 

