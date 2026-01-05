Рядовой ВС РФ сбил два украинских беспилотника и помог избежать потерь

Участник специальной военной операции (СВО), рядовой Алексей Шейнмаер сбил два украинских дрона из стрелкового оружия и тем самым помог Вооруженным силам РФ избежать потерь среди личного состава. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российское министерство обороны.

По данным ведомства, штурмовая группа ВС РФ во время движения подверглась минометному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В том числе в состав группы входил Шейнмаер — он укрылся от ударов и после этого обнаружил беспилотный летательный аппарат (БПЛА), корректировавший огонь миномета украинских войск.

«Гвардии рядовой Алексей Шейнмаер занял выгодную позицию и открыл огонь из личного стрелкового оружия, что привело к уничтожению БПЛА противника в воздухе», — говорится в заявлении.

Кроме того, участник СВО сбил еще один украинский дрон. Благодаря этому штурмовая группа ВС РФ смогла избежать потерь, а впоследствии выбила украинских солдат с нескольких позиций.

В декабре боец группировки российских войск «Днепр» с позывным «Филин» рассказал, что один из его сослуживцев в одиночку взял под контроль опорный пункт ВСУ. При этом военнослужащему ВС РФ противостояли до четырех украинских солдат.

Ранее российский военный в одиночку заставил отступить группу диверсантов ВСУ.