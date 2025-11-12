Стали известны подробности о состоянии отца главкома ВСУ

Состояние отца главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского — Станислава Сырского — улучшилось после лечения в клинике в Московской области. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Он начал передвигаться по квартире на коляске», — говорится в сообщении.

Журналисты добавили, что информация о приезде реанимации к отцу Сырского является ложной, поскольку родственники не вызывали скорую после возвращения пенсионера во Владимир.

Помимо этого, рак мозга у Сырского-старшего не подтвердился. На данный момент он постепенно приходит в себя и уже начинает узнавать близких. Кроме того, он начал употреблять пищу без катетера.

До этого сообщалось, что выписку отца главкому ВСУ произвели 28 октября. Сырский-младший смог перевести деньги с Украины и закрыть все счета отца в российских клиниках. Он же оплатил транспортировку пациента домой во Владимирскую область, которая проходила в условиях строгой секретности.

Состояние Сырского-старшего ухудшилось в апреле этого года из-за коронавируса. Сначала его госпитализировали в государственную больницу во Владимире. Александр Сырский узнал о тяжелом состоянии отца, сам связался с ним и предложил оплатить частную клинику. В мае пенсионера перевезли в Москву, а позже отправили на реабилитацию в медицинский центр в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что брат главкома ВСУ Сырского продает интервью из-за долгов.