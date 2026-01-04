В районе Северска операторы беспилотников группировки «Юг» Вооруженных сил России обнаружили и уничтожили бронеавтомобиль НАТО MaxxPro и 155-мм гаубицу FH-70. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Операторы беспилотных систем «Южной» группировки войск обеспечивали огневую поддержку подразделениям, наступающим в районе Северска. Были обнаружены бронемашина MaxxPro и 155-мм орудие FH-70 противника. Точными попаданиями цели были уничтожены», — заявили в Минобороны РФ.

До этого в оборонном ведомстве сообщили, что Вооруженные силы России поразили цеха производства, сборки и хранения беспилотников дальнего действия, а также склады с боеприпасами и пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

В ведомстве уточнили, что удары нанесли оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск. По данным Минобороны, поражение было нанесено по целям в 156 районах.

Ранее Румыния заявила о присоединении к программе закупок американских вооружений для Украины.