Над Белгородской областью за полдня сбили более 30 дронов

В Белгородской области с 9:00 до 15:00 было зафиксировано около 60 беспилотных летательных аппаратов Украины, при этом более половины из них успешно перехвачены. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Сегодня враг усилил атаки на Белгородскую область. Только с 9 утра до 15.00 подразделениями зафиксировано над областью порядка 60 БПЛА, больше половины из них сбиты», — написал он.

Обращаясь к жителям региона, Гладков призвал быть бдительными и соблюдать меры предосторожности.

«Особое внимание уделяйте оповещениям об угрозе БПЛА, поступающим от МЧС», — подчеркнул губернатор.

4 января вследствие атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ, на два муниципальных образования в Белгородской области, ранения получили двое гражданских лиц. Согласно информации Гладкова, один из инцидентов произошел в селе Новостроевка-Первая, расположенном в Грайворонском округе, где FPV-дрон поразил автомобиль. Мужчина, находившийся в машине, получил многочисленные осколочные ранения головы, груди и конечностей. В результате другой атаки пострадал еще один автомобиль.

Ранее более 100 БПЛА атаковали Россию.