В Белгородской области дрон атаковал здание магазина

Беспилотник ударил по магазину в Разумном-22, есть пострадавшие

В Белгородской области беспилотный летательный аппарат атаковал здание магазина в микрорайоне Разумное-22. Об этом сообщает Telegram-канал «Белгород — Молния» со ссылкой на местных жителей.

По их информации, в результате удара есть пострадавшие. Официальные данные о произошедшем на данный момент не поступали.

Отмечается, что этот же магазин уже подвергался атаке 1 января — тогда пострадали три человека.

До этого украинские беспилотники атаковали объект энергетики в поселке Хомутовка Хомутовского района Курской области. В результате повреждений электроснабжение оказалось нарушено в Хомутовском и частично Рыльском районах. Без электричества остались 115 населенных пунктов, что затронуло более 11 тыс. потребителей.

Также обломки беспилотника частично разрушили частный дом в станице Журавской Кореневского района на Кубани. В близлежащих трех домовладениях выбито остекление в окнах.

Ранее в Белгородской области два человека пострадали при ударах дронов ВСУ.