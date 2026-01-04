Размер шрифта
Российский военный рассказал о положении ВСУ в Сумской области

РИА Новости: ВСУ оказались в бедственном положении в Сумской области
Сергей Бобылев/РИА Новости

Командир сводной артиллерийской группы спецназа «Ахмат» с позывным «Пресс» рассказал РИА Новости, что украинские военные оказались в бедственном положении на одном из участков фронта в Сумской области.

По словам спецназовца, там выполняет задачи спецназ «Ахмат» и смежные подразделения группировки войск «Север».

«Максимум, что они применяют сейчас на переднем крае, это квадроцикл, и то в плохую погоду, если им удается проскочить между нашими сюрпризами. А так по большей части пешком они сейчас перемещаются, малыми группами стараются заливаться, выходить, ратироваться, как-то организовать хотя бы эвакуацию раненых. Сейчас тяжелое у них положение», — отметил «Пресс».

Он также добавил, что на данном участке украинские военные практически лишились возможности осуществлять подвоз какой-либо провизии, для этих целей они используют гексакоптеры.

2 января Telegram-канал «Зов Аида» сообщал, что Вооруженные силы РФ ударили фугасными авиационными бомбами (ФАБ) по позициям украинской армии в Сумской области.

Ранее ВСУ навели удар по своей бригаде в Сумской области.

