Эксперт назвал ПВО Венесуэлы самой мощной в Латинской Америке

У Венесуэлы была самая мощная система противовоздушной обороны (ПВО) в Латинской Америке, но она не помогла избежать атаки со стороны США. Об этом заявил в своем Telegram-канале украинский военный эксперт Константин Машовец.

По его информации, на вооружении Венесуэлы состоят более 20 боеспособных российских истребителей Су-30МКВ, а также 10 американских F-16 , по 2 ЗРК С-300ВМ и «Бук-2МЭ», около 12 ЗРК «Тор-М1», около 250 единиц разнотипных ПЗРК, до 18 единиц РЛС, включая китайские трехкоординатные JYL-1 и JY-11B. При этом, по словам Машовца, судя по первым кадрам атаки США на Каракаса, либо американцы смогли заранее «все это «вынести», либо венесуэльские военные не сумели (или не захотели) организовать боевое применение этих средств».

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна, также в числе целей оказались авиабаза Ла-Карлота, сигнальная антенна Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и другие объекты.

После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу.

Позднее американский телеканал CBS опубликовал спутниковые снимки военного комплекса Форт Тиуна в столице Венесуэлы Каракасе.

Ранее появилось фото уничтоженного ВС США ЗРК Венесуэлы.