Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине

Эксперт назвал ПВО Венесуэлы самой мощной в Латинской Америке

Машовец: у Венесуэлы была самая мощная система ПВО в Латинской Америке
Ilya Galakhov/Global Look Press

У Венесуэлы была самая мощная система противовоздушной обороны (ПВО) в Латинской Америке, но она не помогла избежать атаки со стороны США. Об этом заявил в своем Telegram-канале украинский военный эксперт Константин Машовец.

По его информации, на вооружении Венесуэлы состоят более 20 боеспособных российских истребителей Су-30МКВ, а также 10 американских F-16 , по 2 ЗРК С-300ВМ и «Бук-2МЭ», около 12 ЗРК «Тор-М1», около 250 единиц разнотипных ПЗРК, до 18 единиц РЛС, включая китайские трехкоординатные JYL-1 и JY-11B. При этом, по словам Машовца, судя по первым кадрам атаки США на Каракаса, либо американцы смогли заранее «все это «вынести», либо венесуэльские военные не сумели (или не захотели) организовать боевое применение этих средств».

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна, также в числе целей оказались авиабаза Ла-Карлота, сигнальная антенна Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и другие объекты.

После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу.

Позднее американский телеканал CBS опубликовал спутниковые снимки военного комплекса Форт Тиуна в столице Венесуэлы Каракасе.

Ранее появилось фото уничтоженного ВС США ЗРК Венесуэлы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27557203_rnd_7",
    "video_id": "record::1409e204-4c8b-44e4-b62f-1185984e7972"
}
 
Теперь вы знаете
Соседи и коммунальщики воруют тепло. 7 причин холода в российских квартирах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+