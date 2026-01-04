Российские бойцы в рекордные сроки восстановили поврежденную в боях гаубицу

Специалисты по ремонту вооружения группировки войск «Север» в зоне спецоперации в рекордные сроки восстановили поврежденную гаубицу «Гиацинт-Б». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Несмотря на множественные осколочные повреждения и утрату боеспособности, орудие в кратчайшие сроки было восстановлено», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны России подчеркнули, что высокий уровень инженерно-технического персонала, а также современное техническое оснащение позволяют в кратчайшие сроки выполнять разные виды работ — от диагностики и ремонта до быстрой замены силовых установок, узлов, агрегатов и систем вооружения.

До этого танк Т-72Б3М, выдержавший 25 попаданий FPV-дронов и артобстрел, самостоятельно покинул зону боя и направлен на ремонт. Уточняется, что возвращался с разорванной пушкой и вытаскивал трофейный «Абрамс». После восстановления машину переоборудуют в тягач-эвакуатор для вывоза техники с поля боя.

Ранее сообщалось, что пять артиллеристов стали Героями России на СВО.