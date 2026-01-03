Размер шрифта
СМИ сообщают о повреждениях порта Ла-Гуайра в Венесуэле из-за удара США

Reuters: порт Ла-Гуайра в Венесуэле получил серьезные повреждения при атаках США
Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

Венесуэльский порт Ла-Гуайра серьезно поврежден в результате удара США по Венесуэле. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя государственной нефтяной компании PDVSA.

«Венесуэльский порт Ла-Гуайра был серьезно поврежден атаками США», — сказали журналистам.

3 января агентство Associated Press сообщило, что в Каракасе произошло по меньшей мере семь взрывов, над городом пролетело несколько самолетов.

Позднее стало известно, что взрыв произошел на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере Венесуэлы.

Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что президент США Дональд Трамп отдал указание нанести удары по ряду целей на территории Венесуэлы, включая военные объекты.

Ранее очевидцы раскрыли подробности о взрывах в столице Венесуэлы.

