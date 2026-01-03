Размер шрифта
Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны сообщило об освобождении Бондарного в ДНР
Sofia Gatilova/Reuters

Подразделения «Южной» группировки войск в ходе активных боевых действий взяли под контроль населенный пункт Бондарное в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным ведомства, российские силы нанесли огневое поражение подразделениям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, а также бригады территориальной обороны. Бои велись в районах населенных пунктов Закотное, Кондратовка, Константиновка, Малиновка и Резниковка в ДНР.

В Минобороны добавили, что потери украинской стороны составили до 220 военнослужащих. Также были уничтожены 11 боевых бронированных машин, 13 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, включая два образца иностранного производства. Кроме того, ликвидирован склад материальных средств.

До этого ТАСС писал, что более 300 населенных пунктов были освобождены российскими войсками в течение года, включая территорию Курской области и зону проведения специальной военной операции.

Ранее ВСУ перебросили к Сумам подразделения, понесшие большие потери под Гуляйполем.

