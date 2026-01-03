Сухогрузы Китая начали использовать как носители ударных дронов

The War Zone: Китай превращает сухогрузы в авианосцы для ударных дронов

Китай начал переоборудование сухогрузов в импровизированные авианосцы для беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает The War Zone.

По данным издания, одно из средних грузовых судов было превращено в боевой корабль, способный нести современные ударные дроны. На палубе установили модульную электромагнитную катапульту (EMALS), предназначенную для запуска беспилотников самолетного типа.

Также издание опубликовало фотографии с верфи Hudong-Zhonghua в Шанхае, которые показывают небольшие боевые дроны с крупным размахом крыльев, внешне напоминающие «ведомые дроны» из серии Collaborative Combat Aircraft (CCA).

До этого китайские ученые предложили концепцию противодействия спутниковой системе Starlink, которая играет ключевую роль в управлении подразделениями Вооруженных сил Украины. Согласно оценкам специалистов, для создания над отдельной территорией так называемого электромагнитного щита, способного блокировать спутниковые сигналы, потребуется от 935 до 2 тыс. беспилотников.

