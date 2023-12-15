Путин рассказал о героизме и мужестве медиков в зоне СВО

Медицинские работники, находящиеся в зоне спецоперации на Украине, демонстрируют высокий профессионализм и мужество. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, слова которого приводит ТАСС.

«В зоне специальной военной операции и военные медики, и те, кто работает рядом с ними, проявляют, без всякого преувеличения, чудеса героизма и мужества и высокий профессионализм», — приводит агентство слова главы государства.

Также Путин отметил мужество работников железных дорог в ситуациях с атаками на Крымский мост и поблагодарил их за это.

«Я не буду вдаваться в детали, но они проявили мужество и героизм в прямом смысле этого слова. И за это им отдельные слова благодарности», — указал он.

Ранее президент РФ пообещал проработать вопрос о введении особого порядка закупок для нужд медиков, которые работают в зоне военной операции.

До этого в Севастополе врачи совместно с саперами извлекли из бедра бойца неразорвавшийся снаряд. По данным МЧС РФ, ставший пациентом пулеметчик получил ранение в ходе СВО. В бедро бойца попал снаряд, который в результате не разорвался.

Ранее российские врачи рассказали об уникальных операциях в зоне СВО.