ВСУ нанесли очередной удар по мирным жителям России

Гладков: три мирных жителя пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области
Haggardous50000/Shutterstock

Три мирных жителя пострадали в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, в селе Белянка Шебекинского округа вражеский FPV-дрон ударил по автомобилю. В результате ранения получили два человека. Их госпитализировали в сопровождении бойцов «БАРС-Белгород». Гладков уточнил, что мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы, а также осколочные ранения бедра и плеча.

Кроме того, за медицинской помощью 2 января обратилась еще одна женщина. Она получила баротравму во время ракетного удара по центру Белгорода. Медики оказали ей необходимую помощь и отпустили домой.

До этого в Минобороны рассказали об ответе российских военных на террористические атаки Киева на территории РФ. По информации ведомства, с 27 декабря по 2 января были нанесены удары, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по объектам военной промышленности Украины, а также энергетическим объектам, транспортной и портовой инфраструктуре.

Кроме того, ВС РФ поразили места производства ударных БПЛА, склады с боеприпасами и горючем, а также пункты временной дислокации бойцов ВСУ, националистов и иностранных наемников.

Ранее ВС РФ синхронно ударили по целям ВСУ в Харькове и Одессе.

