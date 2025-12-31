Размер шрифта
БПЛА повредили морской кадетский корпус и ПНД в Краснодарском крае

В Туапсе после атаки беспилотников выявили повреждение техникума и ПНД
Telegram-канал Сергей Бойко (признан в РФ иностранным агентом)

Морской кадетский корпус, гидрометеорологический техникум и психоневрологический диспансер (ПНД) в Туапсе получили повреждения в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко.

По его словам, в городе продолжают ликвидировать последствия атаки дронов. Сотрудники коммунальных служб уже восстановили газовую трубу на улице Маяковского, сейчас они ремонтируют сети теплоснабжения на Рабфаковской улице и завершают сварку газовой трубы. Ожидается, что газоснабжение будет возобновлено в ближайшее время.

«На пострадавшие социальные объекты: морской кадетский корпус, психоневрологический диспансер и Туапсинский гидрометеорологический техникум будут направлены муниципальные комиссии для оценки ущерба. Там повреждено остекление, а в нескольких местах — кровля», — отметил Бойко.

Он добавил, что лично объезжает Туапсе после атаки БПЛА. Кроме того, подомовой и поквартирный обход осуществляют специальные муниципальные комиссии.

Утром 31 декабря министерство обороны РФ заявило, что в течение ночи над территорией страны сбили 86 украинских дронов самолетного типа. Пять беспилотников уничтожили в Краснодарском крае, по восемь — в Липецкой области и Крыму, девять — в Брянской области. Больше всего БПЛА — 56 — перехватили над акваторией Черного моря.

Ранее в Московской области в результате атаки дрона пострадал мужчина.

