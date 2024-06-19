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Канада призвала всех своих граждан страны немедленно покинуть Иран

МИД Канады призвал канадцев покинуть Иран после решения Оттавы по КСИР

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Shutterstock/Lukas Bischoff Photograph

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли обратилась с призывом к гражданам страны, находящимся в Иране, немедленно покинуть его территорию. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Жоли, после решения канадских властей о признании Корпуса страже исламской революции (КСИР) террористической организации Иран может начать задерживать граждан Канады. Поэтому всем пребывающим в Иране канадцам следует срочно его покинуть.

Глава МИД также заявила, что гражданам Канады следует вообще отказаться от поездок в Иран. Она подчеркнула, что бывшие и нынешние иранские чиновники, которые сейчас пребывают в Канаде, могут стать фигурантами расследований или быть депортированными из страны.

До этого сообщалось, что Канада внесла КСИР (элитные части Вооруженных сил Ирана) в список террористических организаций.

31 мая Европейский союз ввел санкции в отношении иранского министра обороны Мохаммада Аштиани. Причиной послужила военная помощь, которую Тегеран якобы оказал Москве.

Ранее в КСИР не исключили пересмотра иранской ядерной политики.

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