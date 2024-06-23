Иран хочет внести канадскую армию в список террористов

Меджлис (парламент) Ирана внес предложение, призывающее обязать парламент страны внести в список террористических организаций армию, а также вооруженные силы и силы безопасности, связанные с правительством Канады. Об этом сообщает Nour News.

В публикации отмечается, что было внесено предложение, которое требует от правительства объявить террористами армию, ВС и силы безопасности, которые связаны с правительством.

До этого сообщалось, что посла Канады вызвали в министерство иностранных дел Ирана из-за объявления Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.

Накануне министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан заявил, что канадские власти внесли Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) в список террористических организаций.

Леблан добавил, что при принятии данного решения кабинет министров руководствовался Уголовным кодексом Канады. Как сказал министр, таким образом Оттава решила послать Тегерану сигнал о готовности «использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты» в борьбе с КСИР.

Ранее Канада призвала всех своих граждан немедленно покинуть Иран.