Путину доложили об освобождении Лукьяновского в Запорожской области

Подразделения российской армии успешно завершили операцию по освобождению населенного пункта Лукьяновское, расположенного в Запорожской области. Об этом сообщил командующий группировкой войск «Днепр» Михаил Теплинский на совещании с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

Кроме того, по словам Теплинского, близится к завершению операция по установлению полного контроля над Приморским.

«Сегодня завершили освобождение населенного пункта Лукьяновское, завершается взятие под контроль Приморского», — сказал Теплинский на совещании.

Накануне российские войска взяли под контроль населенный пункт Гуляйполе в Запорожской области. Согласно данным министерства обороны, российские подразделения успешно нанесли поражение живой силе и военной технике, принадлежащей трём механизированным, двум штурмовым бригадам, двум штурмовым полкам Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также двум бригадам Территориальной обороны. Боевые действия велись в районах населённых пунктов Добропасово, Гай, Гавриловка, Покровское на территории Днепропетровской области, а также Прилук, Воздвижевки, Терноватого, Чаривного, Зализничного и Барвиновки в Запорожской области.

Ранее сообщалось о потерях ВСУ в боях за Гуляйполе.