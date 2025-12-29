Росгвардейцы в Харьковской области уничтожили БТР ВСУ с группой эвакуации

В Харьковской области росгвардейцы уничтожили бронемашину вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства, публикуя соответствующие кадры.

Уточняется, что в ходе воздушной разведки операторы БПЛА обнаружили бронированную машину «Козак» ВСУ. На обнародованных кадрах видно, как российский дрон-камикадзе уничтожает цель, что позднее было подтверждено кадрами объективного контроля.

Помимо этого, росгвардейцы из 116-й отдельной бригады особого назначения ликвидировали группу эвакуации, которая прибыла за подбитой техникой.

До этого в российских силовых структурах сообщили о том, что украинская армия потеряла целую штурмовую группу в лесу около Лимана на Харьковском направлении. ВСУ предприняли одну неудачную попытку вернуть утраченные позиции, проведя контратаку подразделениями 120-й отдельной бригады территориальной обороны.

Ранее пленный боец ВСУ сообщил о применении школьных автобусов для перевозки солдат.